Роберто Фирмино сможет беспрепятственно покинуть Ливерпуль, если клуб получит удовлетворительное предложение, сообщает Sky Deutschland.

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30-летний бразилец не находится в списке приоритетных футболистов Клоппа, поэтому может воспользоваться летним трансферным окном. Действующий контракт Роберто с Ливерпулем рассчитан до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает нападающего в 38 млн евро.

В нынешнем сезоне Фирмино провел 18 матчей, в которых отличился 7-ю голами и 4-мя ассистами.

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