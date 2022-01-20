Ливерпуль не будет удерживать Фирмино – форвард сам будет выбирать свое будущее
Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино уже летом сможет сменить клуб.
Роберто Фирмино сможет беспрепятственно покинуть Ливерпуль, если клуб получит удовлетворительное предложение, сообщает Sky Deutschland.
"У меня не безумные запросы": Салах хочет остаться в Ливерпуле
30-летний бразилец не находится в списке приоритетных футболистов Клоппа, поэтому может воспользоваться летним трансферным окном. Действующий контракт Роберто с Ливерпулем рассчитан до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает нападающего в 38 млн евро.
В нынешнем сезоне Фирмино провел 18 матчей, в которых отличился 7-ю голами и 4-мя ассистами.
"Став гравцем, про якого говорив Зідан": інтерв'ю Бензема – про Роналду в Реалі, Мбаппе у збірній та ідеального форварда