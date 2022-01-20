Роберто Фірміно матиме можливість безперешкодно покинути Ліверпуль, якщо клуб отримає задовільну пропозицію, повідомляє Sky Deutschland.

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30-річний бразилець не перебуває у списку пріоритетних футболістів Клоппа, тому може скористатись літнім трансферним вікном. Чинний контракт Роберто з Ліверпулем розрахований до літа 2023-го, портал Transfermarkt оцінює нападника у 38 млн євро.

У нинішньому сезоні Фірміно провів 18 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

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