Нападающий Ливерпуля подтвердил, что после 6-ти лет на Энфилде хочет продолжить карьеру в другом клубе.

Об этом Садио Мане сообщил на пресс-конференции перед поединком против Бенина в рамках квалификации КАН-2023. СМИ сообщали, что нападающий уже попрощался с Ливерпулем после проигранного финала ЛЧ. Фаворитом на его подписание называют Баварию, с которой 30-летний футболист уже якобы согласовал контракт на 3 сезона.

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"Я уважаю болельщиков и команду, но 60-70% сенегальцев хотят, чтобы я покинул Ливерпуль. Я тоже сижу в соцсетях и вижу их желание. Сделаю то, что они хотят. Скоро увидим, что будет", – цитирует Мане Daily Mail.

Сенегалец выступает за команду Юргена Клоппа с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн евро. В сезоне 2021/22 сыграл 51 матч, забил 23 гола. С мерсисайдцами Мане трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.

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