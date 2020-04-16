toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Ливерпуль начал переговоры по трансферу Брозовича

21:51 41 Читати українською
Ливерпуль начал переговоры по трансферу Брозовича
Лука Модрич и Марцело Брозович / Фото NewsBeezer

Полузащитник Интера Марцело Брозович может получить роскошный шанс перебраться на Туманный Альбион.

Представители Ливерпуля вышли на агента Марцело Брозовича, сообщает FCInterNews.

Малиновский назвал самых неудобных соперников в Серии А

Мерсисайдцы заинтересованы в услуга 27-летнего вице-чемпиона мира и готовы выплатить за игрока около 55 млн евро отступных. Действующий контракт Марцело с Интером рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Серии А Брозович провел 23 матча, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

Манчестер Юнайтед видужує: зник хаос, сотні мільйонів витрачаються грамотно, "новий Кріштіану" на авансцені

blog_ava
"Приготовишь торт со мной?" – Джорджина провоцирует своих поклонников очень откровенным селфи
00:40
745
Теги
Италия Трансферы Марцело Брозович Марцело Брозович Ливерпуль Ливерпуль Интер Интер Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Интера
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
38
мин
Агробизнес
18:00
Минай
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук