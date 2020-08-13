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Ливерпуль начал переговоры по трансферу Алькантары

19:22 - Читати українською
Ливерпуль начал переговоры по трансферу Алькантары
Тьягу Алькантара / Фото Metro

Мерсисайдцы готовятся оформить громкий трансфер звезды Баварии.

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара заинтересовал Ливерпуль, сообщает Bild.

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По инфомрацию источника, представители действующего чемпиона Англии уже начали диалог со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичом по трансферу 29-летнего испанца. Портал transfermarkt оценивает игрока в 48 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Алькантара провел 24 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Бавария Бавария Ливерпуль Ливерпуль Германия Трансферы Ливерпуля Трансферы Баварии Тьяго Тьяго Алькантара
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