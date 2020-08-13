Ливерпуль начал переговоры по трансферу Алькантары

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара заинтересовал Ливерпуль, сообщает Bild.

ПСЖ подготовил 30 миллионов на звезду Баварии

По инфомрацию источника, представители действующего чемпиона Англии уже начали диалог со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичом по трансферу 29-летнего испанца. Портал transfermarkt оценивает игрока в 48 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Алькантара провел 24 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?