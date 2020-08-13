Ливерпуль начал переговоры по трансферу Алькантары

Первая лига — 19:57 3312
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Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела
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Малиновский разозлил Гасперини с ПСЖ, но наиграл на суперклуб: в Италии озвучили главную претензию к украинцу в ЛЧЛига чемпионов — 17:04 16735
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Окружение Роналду отреагировало на информацию о трансфере Криштиану в БарселонуИспания — 16:16 2880
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Динамо подписало Костевича без ведома Луческу, тренер удивлен, – СМИУкраина — 14:43 15305
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Матвиенко стал конкурентом Миколенко за место в Наполи – экс-тренер Шахтера сравнил игроковИталия — 14:32 3978