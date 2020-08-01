ПСЖ подготовил 30 миллионов на звезду Баварии

Парижане готовы отдать 30 млн евро за хавбека, сообщает Le 10 Sport.

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Такая сумма вполне может устроить Баварию. Мюнхенцы готовы продать Алькантару после того, как он отказался подписать новый контракт с чемпионом Германии. Тренерский штаб ПСЖ считает, что опытный испанец усилит центр поля команды Томаса Тухеля.

В прошлом сезоне Тьяго Алькантара провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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