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Ліверпуль розпочав перемовини щодо трансферу Алькантари

19:20 - Читать на русском
Ліверпуль розпочав перемовини щодо трансферу Алькантари
Тьягу Алькантара / Фото Metro

Мерсисайдці готуються оформити гучний трансфер зірки Баварії.

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара зацікавив Ліверпуль, повідомляє Bild.

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За інфомрацією джерела, представники чинного чемпіона Англії вже розпочали діалог зі спортивним директором мюнхенців Хасаном Саліхаміджичем щодо трансферу 29-річного іспанця. Портал transfermarkt оцінює гравця у 48 млн євро.

У минулому сезоні Бундесліги Алькантара провів 24 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Трансфери Баварія Баварія Трансфери Чемпіонату Англії Ліверпуль Ліверпуль Німеччина Трансфери Ліверпуля Трансфери Баварії Тьягу Тьягу Алькантара
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