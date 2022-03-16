Лондонцы с нотками везения обыграли Лилль (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Тухель перестраховался и сделал Челси пресным

Челси сейчас пожинает плоды связи с Абрамовичем. Санкции против российского олигарха сильно ущемляют клуб, который даже не может продавать билеты и комфортно добираться на матчи. Расплата за кровавые российские деньги, на которых клуб построил свое величие.

Лондонцы еще до полномасштабного вторжения России в Украину выиграли у Лилля первый матч (2:0) и сделали себе гандикап. Томас Тухель сегодня решил перестраховаться. Немец выставил осторожный состав с тремя центральными полузащитниками.

У Челси с таким подбором исполнителей ничего не получалось в атаке. Был только контроль мяча без обострения. Лилль же проводил резкие выпады к воротам Менди. Очень понравился левый защитник Тьягу Джало, отбиравший мячи и сразу разгонявший атаки.

Французы были ближе к голу и в конце концов открыли счет. Хаос в штрафной Челси привел к тому, что Жоржиньо сыграл рукой. VAR помог назначить пенальти, Бурак забил с 11 метров. Учитывая картину игры и суммарный счет, интрига вернулась...

Класс и везение – Лондон идет дальше

...но ненадолго. В компенсированное к первому тайму время Челси сравнял счет. Жоржиньо реабилитировался за пенальти шикарным пасом в разрез, а Пулишич точно пробил в угол. Первый удар гостей – и сразу гол. Очень удобно.

После перерыва везение Челси продолжилось. Лилль потерял из-за травм двух основных защитников: Ботмана и Челика. Пошла рваная игра с большим количеством пауз, но все равно больше создавали французы.

Лилль остро атаковал. Бамба накрутил соперников на фланге и вырезал подачу в штрафную – Бурак головой немного не попал в "девятку". Потом уже сам Йылмаз выполнил навес, а Шека с идеальной позиции пробил в штангу.

Тухель фактически признал свою ошибку с тремя хавбеками и рано заменил Ковачича Маунтом. Это не сильно помогло наладить игру впереди, но Маунт решил судьбу противостояния. Мейсон прострелил вдоль ворот – Аспиликуэта заскнул.

Немножко класса, немного везения – лондонцы повторно переиграли Лилль и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.