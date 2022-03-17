В середу вболівальники звикли дивитись матчі Ліги чемпіонів, однак сьогоднішня єврокубкова вивіска навряд чи могла зацікавити когось, окрім фанів Челсі та Ювентуса. Більшість глядачів замість їхніх матчів нині увімкнула б чергове заспокійливе від Олексія Арестовича, однак на виручку прийшла АПЛ – Арсенал в рамках перенесеного поєдинку 27-го туру приймав Ліверпуль. Господарі підійшли до нього з 5-матчевою переможною серією, а гості виграли у 8 турах поспіль.

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Мерсисайдці у випадку перемоги на Емірейтс наблизились би до Манчестер Сіті впритул – до першого місця підопічним Юргена Клоппа не вистачало б всього одного очка. Лондонці, своєю чергою, могли відірватись від п'ятої позиції на 4 залікових бали при двох іграх в запасі. Словом, нічия нікого не влаштовувала.

Ліверпуль підійшов до матчу без серйозних кадрових втрат, але Салаха довелося притримати в запасі через дрібне пошкодження в попередньому турі. Можливо, саме тому гості не вражали у першому таймі – Арсенал впевнено стримував атаки суперника, практично нічого не дозволяючи біля власних воріт. Щоправда, і біля чужих "каноніри" провели мізерну кількість гострих епізодів.

По суті, до перерви команди мали лишень по одній реальній можливості відкрити рахунок. "Гармаші" могли забивати на 15-й хвилині внаслідок класного обіграшу на лівому фланзі між Тірні й Мартінеллі – вони відіграли Трента, після чого Габріель виконав простріл. Аліссон не зміг його перехопити, але Робертсон вчасно виніс м'яч від порожніх воріт. Мерсисайдці ж відповіли перед самим свистком на перерву завдяки закиданню Трента за спини центрбекам – Мане, однак, з меж штрафного пробив над воротами.

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло, але на старті другого тайму Арсенал і Ліверпуль втратили неймовірні нагоди для виходу вперед. Гості вже на 47-й хвилині забили гол зусиллями Мане, якому вдалося вирватись віч-на-віч з Ремсдейлом, але його скасували через положення поза грою. Після цього вони ледь не привезли гол у власні ворота – Ляказетт перехопив пас Жоти на Аліссона, обійшов голкіпера, однак опинився в глухому куті. Француз викотив пас під удар Едегору в порожні – втім, Аліссон парирував!

Цей момент стався на 52-й хвилині, а вже на 54-й підопічні Юргена Клоппа забили чистий гол! Вийшло досить несподівано й просто: Алькантара з центру поля вирізав вертикальну передачу між Уайтом і Соарешем, а Жота, прийнявши його, влетів на лівий край штрафного та вистрілив у ближній кут. Ремсдейл виявився неготовим до удару. 1:0!

Практично одразу Діогу змінили на Фірміно (також на поле вийшов Салах). Ця заміна виявилась катастрофічною для лондонців – вже на 62-й хвилині Роберто подвоїв перевагу Ліверпуля, елегантним ударом замкнувши простріл Робертсона. 0:2! Це вже була серйозна заявка на перемогу.

Не можна сказати, що ці голи вибили Арсенал з колії. Навпаки – після них гра повернулася у русло першого тайму. Ліверпуль взагалі нічого не створював, але володів ініціативою, в той час як "каноніри" намагалися зловити суперника на контратаці. З позиційним же наступом у господарів не клеїлось. Аж на 88-й хвилині їм вдалося провести перший момент після пропущених м'ячів – це Мартінеллі отримав передачу на лівий край штрафного й закрутив сферу під дальню стійку. Габріелю не вистачило лічених сантиметрів.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля з рахунком 2:0. Мерсисайдці набирають 69 очок і наближаються до Манчестер Сіті на відстань в 1 заліковий бал. Арсенал з 51 пунктом в активі залишається четвертим.

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