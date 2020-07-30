Ливерпуль может переманить защитника Борнмута

Чемпион Англии рассматривает вариант с подписанием молодого таланта, сообщает Express.

Борнмут готов судиться из-за незасчитанного гола Шеффилд Юнайтед – он привел к вылету "вишен" из АПЛ

Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп в межсезонье стремится усилить линию обороны. Келли выглядит хорошим усилением, поскольку может сыграть на левом фланге и в центре обороны. 21-летний англичанин перебрался в Борнмут прошлым летом из Бристоль Сити за 14,8 млн евро, однако место в основе "вишен" завоевал только после карантина.

Всего в активе Ллойда Келли 9 матчей во всех турнирах в сезоне 2019/20.

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