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Ливерпуль может переманить защитника Борнмута

13:41 - Читати українською
Ливерпуль может переманить защитника Борнмута
Ллойд Келли (справа) / фото из соцсетей

Вылет Борнмута из английской Премьер-лиги рискует спровоцировать массовый отток кадров команды Эдди Хау. Защитник Ллойд Келли попал на радар Ливерпуля.

Чемпион Англии рассматривает вариант с подписанием молодого таланта, сообщает Express.

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Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп в межсезонье стремится усилить линию обороны. Келли выглядит хорошим усилением, поскольку может сыграть на левом фланге и в центре обороны. 21-летний англичанин перебрался в Борнмут прошлым летом из Бристоль Сити за 14,8 млн евро, однако место в основе "вишен" завоевал только после карантина.

Всего в активе Ллойда Келли 9 матчей во всех турнирах в сезоне 2019/20.

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