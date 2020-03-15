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Ливерпуль может отпустить Ловрена в Лацио

21:17 33 Читати українською
Ливерпуль может отпустить Ловрена в Лацио
Деян Ловрен и Вирджил ван Дейк / Фото AFP

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен может попробовать свои силы в Серии А.

Лацио готовит запрос Ливерпулю по Деяну Ловрену, сообщает Football-italia.

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Уже летом "орлы" хотят усилить свое защитное звено 30-летним хорватом. Мерсисайдцы также не прочь отпустить Деяна, ведь игрок потерял свое основное место в составе команды. По данным transfermarkt стоимость защитника составляет 20 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Ловрен провел лишь 9 матчей, в которых отметился ассистом.

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