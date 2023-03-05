Манкуніанці під орудою Тен Хага виграли обидві зустрічі проти мерсісайдців. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартує о 18:30. "Червоні дияволи" не вигравали на Енфілді довгих 7 років. У поточному сезоні саме манчестерці здобули найбільше перемог у всіх турнірах серед клубів з топ-5 чемпіонатів, що в АПЛ дало 10-очкову перевагу над командою Клоппа. Де дивитися матч Ліверпуль – МЮ онлайн? Гру транслює Setanta Sports лише на своїй платформі.

Стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Елліотт – Салах, Гакпо, Нуньєс.

Запасні: Келлехер, Мілнер, Фірміно, Джонс, Жота, Цімікас, Карвалью, Матіп, Байчетіч.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Шоу – Каземіро, Фред – Антоні, Бруну, Рашфорд – Вегхорст.

Запасні: Хітон, Магуайр, Маласія, Ван-Біссака, Мактоміней, Забітцер, Еланга, Гарначо, Санчо.