Товарищеский матч

Ливерпуль – Бавария – 3:4

Голы: Гакпо, 2, ван Дейк, 28, Диас, 66 – Гнабри, 33, Сане, 42, Станишич, 80, Кретциг, 90+1

В среду, 2 августа, в Сингапуре Бавария обыграла Ливерпуль в товарищеском матче со счётом 4:3. Мюнхенская команда дважды совершила камбэк, уступая 0:2 и 2:3.

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Вирджил ван Дейк впервые вывел Ливерпуль на поле в статусе полноправного капитана команды – он отметил это событие голом. Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер тоже впервые сыграли вместе в стартовом составе. Однако для аргентинца эта встреча запомнилась травмой – он был заменён уже в перерыве.

Победу мюнхенцам в компенсированное время принёс игрок молодёжной команды Баварии Франс Кретциг. Он отважился на удар с 20 метров и пробил Алиссона.

Для обеих команд эта встреча была последней в рамках азиатского турне. Ливерпуль и Бавария вернутся в Европу и продолжат готовиться к сезону посредством товарищеских матчей в Англии и Германии соответственно.