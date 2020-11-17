Похоже, информация о переходе Серхио Рамоса во французский клуб оказалась просто слухами.

ПСЖ ничего не предлагал и не планирует предлагать капитану мадридского Реала Серхио Рамосу, пстверджуе Le Parisien.

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По информации источника, ПСЖ сосредоточен на оптимизации бюджета, поскольку клуб ожидает убытки в размере 120 млн евро из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Подписание Рамоса не входит в планы парижан.

Сообщается, что если действующему чемпиону Франции удастся стабилизировать баланс, то клуб, прежде всего, будет пытаться сохранить форварда Килиана Мбаппе, который является трансферной целью Реала.

Ранее сообщалось, что французский клуб предложит Серхио Рамосу трехлетнее соглашение с зарплатой в 16,8 млн евро за сезон. Также ПСЖ якобы был готов добавить к этому предложению трансферный бонус.

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