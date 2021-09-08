Ливерпуль готов пойти на трансферный рекорд ради звезды Боруссии Д
Хавбек Боруссии Д Джуд Беллингем стал трансферной целью Ливерпуля на следующее лето.
Ливерпуль готовит предложение в размере 80 млн фунтов стерлингов на следующее летнее трансферное окно ради Беллингема, сообщает Daily Star.
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Мерсисайдцы опережают принципиального соперника – Манчестер Юнайтед – в борьбе за англичанина. Наставник Ливерпуля Юрген Клопп сделал Беллингема главной трансферной целью "красных", считая его идеальным вариантом для усиления полузащиты.
К слову, в текущем сезоне Джуд провел 5 матчей в составе Боруссии Д во всех соревнованиях, в которых забил 1 мяч и отдал 3 ассиста.
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