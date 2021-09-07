Вингер мадридского Реала Марко Асенсио может попробовать свои силы на Туманном Альбионе уже зимой.

Ливерпуль заинтересован в подписании 25-летнего испанца и готовит для этого 35 млн евро, утверждает Todofichajes.

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Сначала о переходе Асенсио размышлял Арсенал, но сейчас Ливерпуль опережает "канониров" в борьбе за футболиста. Трансфер вингера мадридцев уже одобрил Юрген Клопп, а сам Марко видит в этом возможность реанимировать карьеру. Реал знает о заинтересованности мерсисайдцев и уже даже провел несколько бесед с ними.

Заметим, Марко Асенсио выступает за Реал с 2015-го. Карло Анчелотти не слишком рассчитывает на игрока, о чем свидетельствует малое количество игрового времени (57 минут в 3 матчах) в нынешнем сезоне.

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