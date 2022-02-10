Ливерпуль вышел на игру без финалистов Кубка Африки – Салах начал в запасе, а Мане не попал в заявку. В таких условиях шанс для дебюта у АПЛ получил Луис Диас. Колумбийский новичок появился на родной позиции слева в атаке.

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Диас показал свою готовность к интенсивному футболу Клоппа, сразу включался в контрпрессинг и постоянно предлагал себя. Однако открывался под передачи не всегда правильно, возникали недоразумения с партнерами. Что нормально для первого матча в АПЛ.

Ливерпуль слабо начал. Мало что выходило впереди (2 удара за полчаса), еще и Лестер остро отвечал на контратаках. Маддисон и Лукман могли открывать счет. Хозяев выручили стандарты Трента. Он подал с углового, удар ван Дейка взял голкипер, но Жота успел на добивание.

Александер-Арнольд в целом вел игру команды и создавал моменты хитрыми передачами. Во втором тайме Ливерпуль разгонялся не так долго. Правда, мерсисайдцы снова были без явных моментов – полуудары Жоты и Робертсона взял Шмейхель.

На последнюю треть встречи вышел Салах. Мохамед проиграл две дуэли Шмейхелю. Накрутил защитников в штрафной – голкипер контролирует ближнюю штангу. Вырвался один на один – датчанин выставил руку и не дал забить. У Лестера спасать матч должны были Ихеаначо и Тилеманс, но моментов не было вообще.

Концовка матча осталась за Ливерпулем. Салах красиво закрутил мяч в крестовину, а затем вывел на удар Диаса. Колумбиец все же пробил Шмейхеля, но мяч, проскользнув между ног голкипера, остановился перед воротами. Хозяева дожали Лестер и забили второй – дубль оформил Жота.

В итоге – минимальная победа Ливерпуля. "Красные" набрали 51 очко и закрепились на втором месте АПЛ. Отставание от Манчестер Сити – 9 пунктов. Лестер с 26 баллами остался в нижней части турнирной таблицы.