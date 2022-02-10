Ліверпуль вийшов на гру ще без фіналістів Кубка Африки – Салах розпочав у запасі, а Мане не потрапив у заявку. У таких умовах шанс для дебюту в АПЛ отримав Луїс Діас. Колумбійський новачок з'явився на рідній позиції зліва в атаці.

Манчестер Сіті впевнено переміг Брентфорд – Зінченко провів весь матч у запасі

Діас показав свою готовність до інтенсивного футболу Клоппа, відразу вмикався у контрпресинг і постійно пропонував себе. Однак відкривався під передачі не зажди правильно, виникали непорозуміння з партнерами. Що нормально для першого матчу в АПЛ.

Ліверпуль слабко розпочав. Мало що виходило попереду (2 удари за півгодини), ще й Лестер гостро відповідав на контратаках. Маддісон і Лукман могли відкривати рахунок. Господарів виручили стандарти Трента. Він подав з кутового, удар ван Дейка взяв голкіпер, але Жота встиг на добивання.

Александер-Арнольд загалом вів гру команди і створював моменти хитрими передачами. У другому таймі Ліверпуль розганявся не так довго. Щоправда, мерсисайдці знову були без явних моментів – напівудари Жоти та Робертсона взяв Шмейхель.

На останню третину зустрічі вийшов Салах. Мохамед програв дві дуелі Шмейхелю. Накрутив захисників у штрафному – голкіпер контролює ближню стійку. Вирвався сам на сам – данець виставив руку і не дав забити. У Лестера рятувати матч мали Іхеаначо та Тілеманс, але моментів не було взагалі.

Кінцівка матчу залишилася за Ліверпулем. Салах красиво закрутив м'яч у хрестовину, а потім вивів на удар Діаса. Колумбієць все ж пробив Шмейхеля, але м'яч, прослизнувши поміж ніг голкіпера, зупинився перед воротами. Господарі дотиснули Лестер і забили вдруге – дубль оформив Жота.

У підсумку – мінімальна перемога Ліверпуля. "Червоні" набрали 51 очко та закріпилися на другому місці АПЛ. Відставання від Манчестер Сіті – 9 пунктів. Лестер з 26 балами залишився в нижній частині турнірної таблиці.