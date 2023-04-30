Ливерпуль уже в первые 15 минут, казалось бы, оформил победу. Кёртис Джонс на 3 минуте замкнул шикарную передачу Александера-Арнольда, а еще через 3 минуты Диас переправил мяч в ворота после паса Гакпо. Салах на 15 минуте реализовал пенальти.

Ливерпуль перестрелял Тоттенхэм в сумасшедшем матче АПЛ за 5 место – камбэк после 3:0 за 15 минут и фантастика замен

Тоттенхэм перед перерывом отыгрался. Перишич оставил в дураках ван Дейка и навесил в штрафную, а Кейн ударом с лету пробил Алиссону между ног. После перерыва Сон мог уменьшить разрыв, но пробил в стойку, но на 77 минуте достиг своего. Ришарлисон уже в компенсированное время сравнял счет, замкнув подачу Сона со штрафного, но Жота мгновенно воспользовался ужасным приемом мяча от Лукаса Моуры.