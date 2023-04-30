Ліверпуль вже у перші 15 хвилин, здавалося б, оформив перемогу. Кертіс Джонс на 3 хвилині замкнув шикарну передачу Александера-Арнольда, а ще через 3 хвилини Діас переправив м'яч у ворота після пасу Гакпо. Салах на 15 хвилині реалізував пенальті.

Ліверпуль перестріляв Тоттенхем у божевільному матчі АПЛ за 5 місце – камбек після 3:0 за 15 хвилин і фантастика замін

Тоттенхем перед перервою відігрався. Перішіч пошив у дурні ван Дейка та навісив до штрафного, а Кейн ударом з лету пробив Аліссону поміж ніг. По перерві Сон міг зменшити розрив, але пробив у стійку, але на 77 хвилині досягнув свого. Рішарлісон вже у компенсований час зрівняв рахунок, замкнувши подачу Сона зі штрафного, але Жота миттєво скористався жахливим прийомом м'яча від Лукаса Моури.