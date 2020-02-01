Ливерпуль – Саутгемптон: Клопп считает результат матча странным

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу против Саутгемптона (4:0) в рамках 25-го тура АПЛ.

"Готовность добавлять и учиться по ходу игры – вот, что нам было необходимо для победы. Не могу не отдать должное тому, насколько был организован Саутгемптон.

Ливерпуль – Саутгемптон – 4:0 – видео голов и обзор матча

В итоге результат странный. Он заслуженный, потому что мы забили голы, но как же действовал соперник! Саутгемптон слишком часто бил по нашим воротам, и во втором тайме нам пришлось вносить изменения. Они нам очень помогли, и нас было сложно сдержать, потому что мы поймали кураж. Даже при счете 0:4 Саутгемптон не сдавался – мое уважение", – цитирует Клоппа BBC.

Победа увеличила отрыв Ливерпуля от ближайшего преследователя (Манчестер Сити) до 22-х очков.

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