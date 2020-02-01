Ліверпуль – Саутгемптон: Клопп вважає результат матчу дивним

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував розгромну перемогу проти Саутгемптона (4:0) в рамках 25-го туру АПЛ.

"Готовність додавати і вчитися по ходу гри – ось, що нам було необхідно для перемоги. Не можу не віддати належне тому, наскільки був організований Саутгемптон.

Ліверпуль – Саутгемптон – 4:0 – відео голів та огляд матчу

У підсумку результат дивний. Він заслужений, бо ми забили голи, але як же діяв суперник! Саутгемптон занадто часто бив по наших воротах, і в другому таймі нам довелося вносити зміни. Вони нам дуже допомогли, і нас було складно стримати, бо ми зловили кураж. Навіть за рахунку 0:4 Саутгемптон не здавався – моя повага", – цитує Клоппа BBC.

Перемога збільшила відрив Ліверпуля від найближчого переслідувача (Манчестер Сіті) до 22-х очок.

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