toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ЗИМОВІ ЗБОРИ

Ліверпуль – Саутгемптон: Клопп вважає результат матчу дивним

23:15 227 Читать на русском
Ліверпуль – Саутгемптон: Клопп вважає результат матчу дивним
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував розгромну перемогу проти Саутгемптона (4:0) в рамках 25-го туру АПЛ.

47’ Алекс Окслейд-Чемберлен
60’ Джордан Хендерсон
72’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах
 
47’ Алекс Окслейд-Чемберлен
60’ Джордан Хендерсон
72’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах

"Готовність додавати і вчитися по ходу гри – ось, що нам було необхідно для перемоги. Не можу не віддати належне тому, наскільки був організований Саутгемптон.

Ліверпуль – Саутгемптон – 4:0 – відео голів та огляд матчу

У підсумку результат дивний. Він заслужений, бо ми забили голи, але як же діяв суперник! Саутгемптон занадто часто бив по наших воротах, і в другому таймі нам довелося вносити зміни. Вони нам дуже допомогли, і нас було складно стримати, бо ми зловили кураж. Навіть за рахунку 0:4 Саутгемптон не здавався – моя повага", – цитує Клоппа BBC.

Перемога збільшила відрив Ліверпуля від найближчого переслідувача (Манчестер Сіті) до 22-х очок.

Манчестер Юнайтед не зміг переграти Вулверхемптон, Ліверпуль розгромив Саутгемптон: 25-й тур АПЛ, субота

blog_ava
Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – як це було
09:30
8830
Теги
Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Саутгемптон Ліверпуль Ліверпуль Саутгемптон Саутгемптон Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – як це було
    Світ — 09:308829 Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – як це було
13
год
:
28
хв
Леганес
13:00
Реал Сосьєдад
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук