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Ливерпуль – Челси: Клопп проводит 800-й матч в тренерской карьере

14 августа 22:58 26 Читати українською
Ливерпуль – Челси: Клопп проводит 800-й матч в тренерской карьере
Юрген Клопп / Getty Images

Поединок за Суперкубок УЕФА-2019 стал знаковым для наставника Ливерпуля Юргена Клоппа.

Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
2
2 : 2
2
Челси
22:00 14:08:2019
116' live
осн. час ( 1 : 1 )
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
 
Оливье Жиру 36’
Жоржиньо 100’
36’ Оливье Жиру
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
100’ Жоржиньо

Для немецкого специалиста эта игра стала 800-й в его тренерской карьере, сообщает Opta Sport.

Ливерпуль – Челси – видео гола

Интересно, что именно во главе Ливерпуля у Клоппа лучший процент побед в карьере (57%). В дортмундской Боруссии Юрген выиграл 56% встреч, в Майнце – 40%.

С Боруссией Клопп выиграл пять трофеев, в том числе два титула чемпиона Германии. С Ливерпулем 52-летний наставник триумфовал только в Лиге чемпионов.

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Теги
Суперкубок УЕФА Ливерпуль - Челси Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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