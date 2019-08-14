Ливерпуль – Челси: Клопп проводит 800-й матч в тренерской карьере

Поединок за Суперкубок УЕФА-2019 стал знаковым для наставника Ливерпуля Юргена Клоппа.

Для немецкого специалиста эта игра стала 800-й в его тренерской карьере, сообщает Opta Sport.

Ливерпуль – Челси – видео гола

Интересно, что именно во главе Ливерпуля у Клоппа лучший процент побед в карьере (57%). В дортмундской Боруссии Юрген выиграл 56% встреч, в Майнце – 40%.

С Боруссией Клопп выиграл пять трофеев, в том числе два титула чемпиона Германии. С Ливерпулем 52-летний наставник триумфовал только в Лиге чемпионов.

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