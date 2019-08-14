Ліверпуль – Челсі: Клопп проводить 800-й матч у тренерській кар'єрі

Поєдинок за Суперкубок УЄФА-2019 став знаковим для наставника Ліверпуля Юргена Клоппа.

Для німецького фахівця ця гра стала 800-ю у його тренерській кар'єрі, повідомляє Opta Sport.

Ліверпуль – Челсі – відео гола

Цікаво, що саме на чолі Ліверпуля у Клоппа найкращий відсоток перемог у кар'єрі (57%). У дортмундській Борусії Юрген виграв 56% зустрічей, у Майнці – 40%.

З Борусією Клопп виграв п'ять трофеїв, зокрема два титули чемпіона Німеччини. З Ліверпулем 52-річний наставник тріумфував лише в Лізі чемпіонів.

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