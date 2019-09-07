Литва – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Литва и Украина сыграют в 5-м туре квалификации Чемпионата Европы. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча отбора Евро-2020 – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Литва – Украина, стартует в субботу, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени. Игру транслируют каналы "Украина" и "Футбол 1". Для обеих команд это девятая встреча в истории. Украина побеждала Литву 5 раз, а проиграла дважды. Последний матч против этого соперника на выезде "сине-желтые" проиграли со счетом 0:2. Было это в рамках отбора Евро-2008. Андрей Шевченко тогда упустил не одну голевую возможность, а сопернику дико везло. Интересно, что когда примем во внимание лишь официальные матчи, то статистика команд выглядит ровной – по 2 победы и поражения, а общая разница голов вообще не в нашу пользу (4:5).

Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020

Отметим, что на правом фланге защиты довольно неожиданно дебютирует в официальной игре Сергей Болбат, до этого лишь дважды выходивший на замену в товарищеских встречах. Бывший хавбек, которого в Шахтере перепрофилировали на защитника, заменил в старте динамовца Александра Караваева, которого прогнозировали в основе. По сравнению с предыдущим матчем отбора Евро-2020 против Люксембурга Андрей Шевченко также меняет фланги атаки. Справа вместо Цыганкова выходит Ярмоленко, а не до конца физически готового Коноплянку формально меняет Марлос, хотя слева может оказаться и Зинченко.

Литва: Зубас – Воробьевас, Паленис, Гирдвайнис, Миколюнас – Шимкус – Голубицкас, Матулявичус, Жулпа, Вербицкас – Черных (к)

Україна: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Степаненко – Ярмоленко, Марлос, Зинченко – Яремчук

Литва – Украина: онлайн-трансляция и стартовые составы на матч отбора Евро-2020