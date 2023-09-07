Отбор к Евро-2024

Литва – Черногория – 2:2

Голы: Паулаускас, 71, Черных, 90+4 – Крстович, 78, Савич, 89

Жребий сформировал очень равную квалификационную группу G, где Венгрия, Сербия, Черногория и Болгария могут рассчитывать на выход в финальную часть. Литва считается аутсайдером, но сегодня едва не одержала первую победу.

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Литовцы принимали дома Черногорию. Первый тайм завершился без голов, а во втором хозяева открыли счет. Черных классно забросил на Паулаускаса, а тот расправился с голкипером. Балканцы быстро отыгрались, когда Марушич прострелил с фланга, а Крстович ударом в касание загнал мяч в сетку. Крстович забивал еще за 20 минут до того, однако тот гол отменили из-за офсайда.

Под занавес встречи каждая из команд пыталась вырвать победу. Черногория сделала шаг к этому – Йоветич выиграл воздух после подачи углового и ассистировал Савичу. Но в компенсированное время Литва спасла матч. Ласицкас поборолся за мяч и сбросил под удар, а Черных прицельным ударом из-за пределов штрафной попал под штангу.

В итоге ничья. Черногория набрала 5 очков и осталась третьей в таблице, а Литва с 2 баллами четвертая.