Відбір до Євро-2024

Литва – Чорногорія – 2:2

Голи: Паулаускас, 71, Черних, 90+4 – Крстовіч, 78, Савіч, 89

Жереб сформував дуже рівну кваліфікаційну групу G, де Угорщина, Сербія, Чорногорія та Болгарія можуть розраховувати на вихід у фінальну частину. Литва вважається аутсайдером, але сьогодні ледь не здобула першу перемогу.

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Литовці приймали вдома Чорногорію. Перший тайм завершився без голів, а в другому господарі відкрили рахунок. Черних класно закинув з глибини на Паулаускаса, а той розправився з голкіпером. Балканці швидко відігралися, коли Марушіч прострілив з флангу, а Крстовіч ударом у дотик загнав м'яч у сітку. Крстовіч забивав ще за 20 хвилин до того, однак той гол скасували через офсайд.

Під завісу зустрічі кожна з команд намагалася вирвати перемогу. Чорногорія зробила крок до цього – Йоветіч виграв повітря після подачі кутового та асистував Савічу. Але в компенсований час Литва врятувала матч. Ласіцкас поборовся за м'яч і скинув під удар, а Черних прицільним ударом з-за меж штрафного влучив під стійку.

У підсумку нічия. Чорногорія набрала 5 очок і залишилася третьою в таблиці, а Литва з 2 балами четверта.