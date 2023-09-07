Отбор к Евро-2024

Казахстан – Финляндия – 0:1

Гол: Антман, 78

Казахстан удивляет в последнее время. В прошлом году сборная выиграла группу Лиги наций, а в этом году шикарно стартовала в отборе к Евро-2022. Казахи одержали три победы за четыре тура и делили лидерство с финнами.

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Финляндия сегодня поехала в гости к Казахстану, где хозяева всегда имеют преимущество над конкурентами. Однако суоми сумели получить не просто положительный результат, а победить в далекой Астане.

Гости забили еще в первом тайме, когда после прохода Антмана мяч залетел от казахского защитника. Но судьи отменили гол, поскольку прежде сфера вышла за пределы поля.

После перерыва Финляндия все же достигла своего. Сработали замены Маркку Канервы. Камара и Каллман вышли со скамейки запасных и организовали голевую атаку, которую завершил Антман. Это была 78 минута – Казахстану не хватило времени, чтобы отыграться.

Финны набрали 12 очков и вышли на единоличное первое место группы Н. Казахстан остался вторым с 9 баллами.