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Литва – Украина: предматчевая пресс-конференция Вальдаса Урбонаса

18:13 76 Читати українською
Литва – Украина: предматчевая пресс-конференция Вальдаса Урбонаса
Вальдас Урбонас / Арно Струмия

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Украины.

 

"Быть маленьким в жизни или футболе не значит быть слабым. Надо быть смелыми, крепкими, амбициозными, сконцентрированными и выйти на поле с решимостью показать свою силу.

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Украина – тактически грамотная команда, направленная на результат. Мы были серьезными и ответственными в течение всей недели и знаем, как будем играть. Мы понимаем, что нужно будет защищаться и быть хорошей командой без мяча.

Матч покажет, насколько игроки сборной Литвы решительны. Будет очень необычный поединок и надо признать, что у нас не так много опыта в них. Это давит, но у нас есть амбиции. Мы будем готовы показать хорошую игру", – цитирует Урбонаса sportas.lt.

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Литва - Украина Украина Украина Литва Литва Сборная Украины Вальдас Урбонас Вальдас Урбонас
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