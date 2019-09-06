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Литва – Україна: передматчева прес-конференція Вальдаса Урбонаса

18:13 321 Читать на русском
Литва – Україна: передматчева прес-конференція Вальдаса Урбонаса
Вальдас Урбонас / Арно Струмія

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас поділився очікуваннями від матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти України.

 

"Бути маленьким у житті або футболі не означає бути слабким. Треба бути сміливими, міцними, амбіційними, сконцентрованими і вийти на поле з рішучістю показати свою силу.

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Україна – тактично грамотна команда, зосереджена на результат. Ми були серйозними та відповідальними протягом усього тижня і знаємо, як будемо грати. Ми розуміємо, що потрібно буде захищатись і бути хорошою командою без м'яча.

Матч покаже, наскільки гравці збірної Литви рішучі. Буде дуже незвичайний поєдинок і треба визнати, що у нас не так багато досвіду в них. Це тисне, але у нас є амбіції. Ми будемо готові показати хорошу гру", – цитує Урбонаса sportas.lt.

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Литва - Україна Литва Литва Збірна України Україна Україна Вальдас Урбонас Вальдас Урбонас
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