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Литовченко и Трубочкин перешли в Черноморец, Татарков продлил контракт с одесским клубом

11 июля 20:24 71 Читати українською
Литовченко и Трубочкин перешли в Черноморец, Татарков продлил контракт с одесским клубом
Сергей Литовченко / ФК Черноморец

Голкипер Сергей Литовченко и защитник Иван Трубочкин подписали контракты с Черноморцем, полузащитник Никита Татарков продлил соглашение с "моряками".

Черноморец на своем официальном сайте объявил о подписании голкипера Сергея Литовченко и защитника Ивана Трубочкина, а также о продлении контракта с Никитой Татарковым.

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Последним клубом Литовченко был азербайджанский Кяпаз. Трубочкин выступал за Арсенал-Киев.

Татарков присоединился к одесскому клубу в 2016 году.

Черноморец по итогам сезона 2017/2018 покинул УПЛ, но в итоге был возвращен из-за снятия Полтавы.

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