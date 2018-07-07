Червенков: Надо сделать так, чтобы в Черноморце были и молодые, и опытные игроки

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал кадровую ситуацию в клубе.

"Цели на сезон будут зависеть от того, какая команда у нас будет. Если будет хорошая, боевая команда... У нас есть очень молодые футболисты, хочется думать и о будущем.

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Поэтому в команде нужно сделать так, чтобы были и опытные футболисты и молодые, перспективные, которые будут играть за Черноморец несколько лет. Это политика нашего клуба", – сказал Червенков каналу Футбол 1.

Напомним, одесский клуб был возвращен в УПЛ после того, как Полтава снялась с соревнований.