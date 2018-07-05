Литовченко готовит иск к Арсеналу-Киев, – СМИ

Сергей Литовченко, который привел киевский Арсенал к победе в Первой лиге в сезоне 2017/18, готов судиться с руководством "канониров" из-за назначения Фабрицио Раванелли на должность главного тренера.

В киевском Арсенале сложилась непростая ситуация со сменой главного тренера, сообщает Sport Arena.

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"Случился юридический казус, по которому у Арсенала-Киев два тренера", – сообщил источник в клубе.

Оказывается, руководство "канониров" де-юре не освобождало от должности наставника Арсенала Сергея Литовченко. С другой стороны, он не вошел в тренерский штаб Фабрицио Раванелли, который официально подписал контракт с клубом в конце июня.

После назначения итальянца коучем "канониров" Литовченко заверил, что остается главным тренером Арсенал-Киев. 39-летний украинский специалист уже заручился поддержкой известного спортивного юриста и готов отстаивать свои интересы в суде.