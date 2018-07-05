Літовченко готує позов до Арсеналу-Київ, – ЗМІ

Сергій Літовченко, який привів київський Арсенал до перемоги в Першій лізі в сезоні 2017/18, готовий позиватися до керівництва "канонірів" через призначення Фабріціо Раванеллі на посаду головного тренера.

У київському Арсеналі склалася непроста ситуація із зміною головного тренера, повідомляє Sport Arena.

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"Трапився юридичний казус, за яким в Арсенала-Київ два тренери", – повідомило джерело видання в клубі.

Виявляється, керівництво "канонірів" де-юре не звільняло з посади керманича Арсенала Сергія Літовченка. З іншого боку, він не ввійшов до тренерського штабу Фабріціо Раванеллі, який офіційно підписав контракт із клубом наприкінці червня.

Після призначення італійця коучем "канонірів" Літовченко запевнив, що залишається головним тренером Арсенал-Київ. 39-річний український фахівець уже заручився підтримкою відомого спортивного юриста й готовий відстоювати свої інтереси в суді.