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Лисицкий: За три года в Динамо у меня было 3 операции, после ухода – ни одной

21:34 8 Читати українською
Лисицкий: За три года в Динамо у меня было 3 операции, после ухода – ни одной
Виталий Лисицкий / Фото ФК Колос

Бывший полузащитник Динамо, а ныне спортивный директор Колоса Виталий Лисицкий признался, что нагрузку в киевском клубе выдерживают не все.

"За три года в первой команде Динамо у меня было три операции. После того, как я ушел из киевского клуба – ни одной.

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Причина? Колени не выдерживали. Дважды колено делал – левое и правое, а еще раз паховые кольца", – рассказал Лисицкий для программы Бомбардир.

Напомним, экс-хавбек сборной Украины защищал цвета Динамо в 1998-2002 годах. В 2017-м Лисицкий занял руководящую должность в Колосе.

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