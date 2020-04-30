Лисицький: За три роки в Динамо у мене було 3 операції, після відходу – жодної

Колишній півзахисник Динамо, а нині спортивний директор Колоса Віталій Лисицький зізнався, що навантаження у київському клубі витримують не всі.

"За три роки в першій команді Динамо у мене було три операції. Після того, як я пішов з київського клубу – жодної.

Цітаішвілі: Мені надходила пропозиція від Шахтаря

Причина? Коліна не витримували. Двічі коліно робив – ліве і праве, а раз пахові кільця", – розповів Лисицький для програми Бомбардир.

Нагадаємо, екс-хавбек збірної України захищав кольори Динамо у 1998-2002 роках. У 2017-му Лисицький обійняв керівну посаду у Колосі.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА