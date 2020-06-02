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Лишь треть клубов Первой лиги сдала тесты на коронавирус, – Цыганык

23:01 15 Читати українською
Лишь треть клубов Первой лиги сдала тесты на коронавирус, – Цыганык
Игорь Цыганык / фото из соцсетей

Известный журналист Игорь Цыганык поделился информацией о тестировании на коронавирус среди клубов Первой лиги.

"Ситуация с тестированием на коронавирус в Первой лиге – катастрофическая. Лишь пять клубов Первой лиги прошли тесты. Пять клубов из 16-ти.

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Как можно сейчас возобновлять чемпионат, если сами клубы не заинтересованы в том, чтобы пройти эти тесты? Ситуация очень сложная. Карпаты играли товарищескую игру с Волынью. Какова ситуация у Волыни? Очень большие вопросы", – поделился Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, Карпаты отправились на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса внутри клуба. Известно о 25 случаях заражения среди всех работников "львов".

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Теги
коронавирус Первая лига Игорь Цыганык
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