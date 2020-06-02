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Лише третина клубів Першої ліги здала тести на коронавірус, – Циганик

22:57 174 Читать на русском
Лише третина клубів Першої ліги здала тести на коронавірус, – Циганик
Ігор Циганик / фото із соцмереж

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився інформацією щодо тестування на коронавірус серед клубів Першої ліги.

"Ситуація з тестуванням на коронавірус у Першій лізі – катастрофічна. Лише п'ять клубів Першої ліги пройшли тести. П'ять клубів з 16-ти.

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Як можна зараз поновлювати чемпіонат, якщо самі клуби не зацікавлені у тому, щоби пройти ці тести? Ситуація дуже складна. Карпати грали товариську гру з Волинню. Яка ситуація у Волині? Дуже великі питання", – поділився Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Карпати відправились на двотижневий карантин через спалах коронавірусу всередині клубу. Відомо про 25 випадків зараження серед усіх працівників "левів".

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Теги
коронавірус Перша ліга Ігор Циганик
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