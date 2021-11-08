"Последние несколько недель были, мягко говоря, суматошными.

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Это футбол – самый жестокий вид спорта. Лишь несколько недель назад я был признан лучшим тренером месяца, и вот уже несколько прошло дней с момента моего увольнения из "шпор".

Такая жизнь, я двигаюсь вперед в поисках следующего вызова и, наконец, я хочу поблагодарить болельщиков "шпор". Когда я пришел в этот большой клуб, я думал, что смогу принести трофеи, но все пошло не по плану.

Вот и все, мы живем и учимся, буду держать всех вас в курсе событий и еще раз благодарю за постоянную поддержку", – написал Санту в Instagram.

Напомним, в тренерском кресле "шпор" португальца заменил Антонио Конте. После 11 туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 9-м месте.

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