"Паратичи некомпетентен, он и сам не понимает, как оказался в Тоттенхэме. Он достиг соглашения с Фонсекой, а затем выбрал Нуну Эшпириту Санту с подачи Жорже Мендеша. А теперь он взял Конте.

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Антонио общался с Тоттенхэмом в июне и отказал, а через несколько месяцев согласился. Но почему его никогда не рассматривали ни Барселона, ни Реал, ни Бавария, топовые команды? Все говорят, что он феномен, добивается успеха, но самые топовые команды никогда не хотели его нанять. Манчестер Юнайтед тоже не контактировал с ним. Думаю, что эти топ-4 клуба мира, а также Милан, творившие историю футбола, никогда не интересовались Конте.

У него нет статуса топ-тренера, он тренер не первого и даже не второго, а третьего уровня. Он хорош при перестройке, но хорошую игру, приносящую результат, он поставить не может", – цитирует Кассано Juventus News 24.

Напомним, из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона Тоттенхэм уволил Нуну Эшпириту Санту с должности наставника "шпор" и назначил на его место Антонио Конте.

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