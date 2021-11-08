"Останні кілька тижнів були, м'яко кажучи, метушливі.

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Це футбол – найжорстокіший вид спорту. Лише кілька тижнів тому я був визнаний найкращим тренером місяця, і ось уже кілька минуло днів з моменту мого звільнення зі "шпор".

Таке життя, я рухаюся вперед у пошуках наступного виклику і, нарешті, я хочу подякувати вболівальникам "шпор". Коли я прийшов до цього великого клубу, я думав, що зможу принести трофеї, але все пішло не за планом.

Ось і все, ми живемо і вчимося, триматиму всіх вас в курсі подій і ще раз дякую за постійну підтримку", – написав Санту в Instagram.

Нагадаємо, у тренерському кріслі "шпор" португальця замінив Антоніо Конте. Після 11-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 9-му місці.

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