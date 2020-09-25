Лион пытается вернуть Умтити – чемпион мира не нужен Барселоне, но есть серьезные препятствия трансферу
Барселона получила еще один вариант продажи защитника Самюэля Умтити.
Лион хочет вернуть назад своего воспитанника, сообщает L'Equipe. Четыре года назад Барселона заплатила французскому клубу за защитника 25 млн евро.
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Каталонский гранд не рассчитывает на Умитити в следующем сезоне, но потенциальных покупателей отпугивают две проблемы – травматичность и большая зарплата чемпиона мира. Лион готов дать шанс французу только после тщательного медосмотра. Центрбек хочет получать регулярную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Франции на Евро-2020.
Добавим, что в прошлом сезоне Умтити провел за Барселону всего 18 матчей, результативными действиями не отличался.
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