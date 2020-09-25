Лион хочет вернуть назад своего воспитанника, сообщает L'Equipe. Четыре года назад Барселона заплатила французскому клубу за защитника 25 млн евро.

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Каталонский гранд не рассчитывает на Умитити в следующем сезоне, но потенциальных покупателей отпугивают две проблемы – травматичность и большая зарплата чемпиона мира. Лион готов дать шанс французу только после тщательного медосмотра. Центрбек хочет получать регулярную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Франции на Евро-2020.

Добавим, что в прошлом сезоне Умтити провел за Барселону всего 18 матчей, результативными действиями не отличался.

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