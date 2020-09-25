Ліон намагається повернути Умтіті – чемпіон світу не потрібен Барселоні, але є серйозні перешкоди трансферу
Барселона отримала ще один варіант продажу захисника Самюеля Умтіті.
Ліон хоче повернути назад свого вихованця, повідомляє L'Equipe. Чотири роки тому Барселона заплатила французькому клубу за оборонця 25 млн євро.
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Каталонський гранд не розраховує на Умітіті в наступному сезоні, але потенційних покупців відлякують дві проблеми – травматичність і велика зарплатня чемпіона світу. Ліон готовий дати шанс французу лише після ретельного медогляду. Центрбек хоче отримувати регулярну ігрову практику, щоб потрапити до складу збірної Франції на Євро-2020.
Додамо, що у минулому сезоні Умтіті провів за Барселону лише 18 матчів, результативними діями не відзначався.
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