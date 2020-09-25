Ліон хоче повернути назад свого вихованця, повідомляє L'Equipe. Чотири роки тому Барселона заплатила французькому клубу за оборонця 25 млн євро.

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Каталонський гранд не розраховує на Умітіті в наступному сезоні, але потенційних покупців відлякують дві проблеми – травматичність і велика зарплатня чемпіона світу. Ліон готовий дати шанс французу лише після ретельного медогляду. Центрбек хоче отримувати регулярну ігрову практику, щоб потрапити до складу збірної Франції на Євро-2020.

Додамо, що у минулому сезоні Умтіті провів за Барселону лише 18 матчів, результативними діями не відзначався.

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