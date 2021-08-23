Лион подтвердил трансфер звезды Ливерпуля
10:05 - Читати українською
Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири официально перебрался в Лион.
Лион на своем официальном сайте подтвердил договоренность о трансфере Джердана Шакири.
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Условия контракта с игроком уже согласованы. Швейцарец должен пройти медосмотр, после чего соглашение будет официально подтверждена. Сообщалось, что переход обойдется "ткачам" в 9,5 млн евро.
К слову, Шакири провел 22 матча за Ливерпуль в прошлом сезоне, записав в свой актив гол и 4 ассиста.
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