Лион на своем официальном сайте подтвердил договоренность о трансфере Джердана Шакири.

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Условия контракта с игроком уже согласованы. Швейцарец должен пройти медосмотр, после чего соглашение будет официально подтверждена. Сообщалось, что переход обойдется "ткачам" в 9,5 млн евро.

К слову, Шакири провел 22 матча за Ливерпуль в прошлом сезоне, записав в свой актив гол и 4 ассиста.

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