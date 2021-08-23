Ліон підтвердив трансфер зірки Ліверпуля
10:02 - Читать на русском
Півзахисник Ліверпуля Джердан Шакірі офіційно перебрався до Ліона.
Ліон на своєму офіційному сайті підтвердив домовленість щодо трансферу Джердана Шакірі.
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Умови контракту з гравцем вже узгоджені. Швейцарець має пройти медогляд, після чого угода буде офіційно підтверджена. Повідомлялось, що перехід обійдеться "ткачам" у 9,5 млн євро.
До слова, Шакірі провів 22 матчі за Ліверпуль у минулому сезоні, записавши до свого активу гол та 4 асисти.
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