Ліон на своєму офіційному сайті підтвердив домовленість щодо трансферу Джердана Шакірі.

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Умови контракту з гравцем вже узгоджені. Швейцарець має пройти медогляд, після чого угода буде офіційно підтверджена. Повідомлялось, що перехід обійдеться "ткачам" у 9,5 млн євро.

До слова, Шакірі провів 22 матчі за Ліверпуль у минулому сезоні, записавши до свого активу гол та 4 асисти.

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