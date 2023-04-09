Чемпионат Франции, Лига 1, 30-й тур

Лион – Ренн – 3:1

Голы: Толиссо, 60, Ляказетт, 68, Барколя, 79 – Гуири, 11

Аяччо – Осер – 0:3

Голы: Туре, 3, Кошта, 6, Альфонс 45 (аг)

Монпелье – Тулуза – 1:2

Голы: Ваи – Даллинга, 31, Шаиби, 85

Реймс – Брест – 1:1

Голы: Балогун, 90 – Лее Мелю, 6,

Труа – Клермон – 0:2

Голы: Сарачевич, 27, Гастьен, 30

Нант – Монако – 2:2

Голы: Дисаси, 21, Матазо, 30 – Мохамед, 65, Блас, 79

Лион оконфузился среди недели в Кубке Франции и потерял почти все надежды попасть в еврокубки. Ренн в прошлом туре не смог ничего показать против Ланса. Обе команды должны были реабилитироваться перед фанатами. Бретонцы начали игру интенсивно и сделали несколько попыток подойти к воротам Лопеша, но забить на первых секундах матча не удалось. Между тем Ренн не сбавлял обороты и уже на 11-йминуте экс-игрок Лиона Амин Гуири наказал команду за дерзкую попытку молодого нападающего выйти из обороны благодаря дриблингу. 19-й номер Ренна вошел во вратарскую и удачно обыграл Лопеша. Ткачи смогли достойно ответить и придумать что-нибудь в атаке только под занавес тайма.

Капитан ПСЖ публично сообщил, что продлит контракт

После перерыва команда Блана очнулась и деклассировала соперника. На 60-й минуте Толиссо невероятным ударом сравнял счет, а через короткий промежуток времени Ляказетт вывел свою команду вперед. Несмотря на замены, подопечным Женезе не удалось вернуть игру под свой контроль. Точку в матче поставил молодой нападающий Лиона Барколя, забивший с передачи Шерки.

Монпелье до встречи с Тулузой не проигрывал под руководством Дер Закаряна семь матчей подряд. "Фиолетовые" завладели инициативой и заставили Дюпе постоянно выручать свою команду. Благодаря хорошей игре своего голкипера "паладины" смогли избежать разгрома. Тулуза впервые одержала победу после двух поражений в чемпионате.

Реймс принимал на своем поле Брест. Команда Стилла смогла вырвать одно очко на последних минутах матча. Балогун удачно реализовал 11-метровый. Для воспитанника Арсенала этот гол стал 18 в текущем сезоне Лиги 1. Он продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира, отставая от Мбаппе всего на один мяч.

Аяччо опозорился дома в матче против Осера. Бургундцы завоевали очень важные три очка, которые позволили команде выбраться из зоны вылета. Труа ничего не смог предложить в матче против Клермона. В итоге, команда Киснорбо 13 матчей не может победить в Лиге 1.

Нант принимал в своем поле Монако. Монегаски имели больше сил, потому что "канарейки" среди недели играли в полуфинале Кубка Франции и добыли путевку в финал. Команда Клемана была более активнее и в первом тайме дважды забила в ворота соперника. После перерыва Нант изменил ход встречи. Мохамед сократил отставание, а Людовик Блас сравнял счет на табло.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ

30-летний тренер без лицензии пять месяцев не проигрывал в Лиге 1: кто он – этот фанат Football Manager и Вест Хэма?