Чемпіонат Франції, Ліга 1, 30-й тур

Ліон – Ренн – 3:1

Голи: Толіссо, 60, Ляказетт, 68, Барколя, 79, – Гуїрі, 11

Аяччо – Осер – 0:3

Голи: Туре, 3, Кошта, 6, Альфонс 45 (аг)

Монпельє – Тулуза – 1:2

Голи: Ваї – Даллінга, 31, Шаїбі, 85

Реймс – Брест – 1:1

Голи: Балогун, 90 – Леє Мелю, 6,

Труа – Клермон – 0:2

Голи: Сарачевіч, 27, Гастьєн, 30

Нант – Монако – 2:2

Голи: Дісасі, 21, Матазо, 30 – Мохамед, 65, Блас, 79

Ліон осоромився серед тижня в Кубку Франції та втратив майже всі надії потрапити до єврокубків. Ренн у минулому турі не зміг нічого показати проти Ланса. Обидві команди мали реабілітуватися перед фанатами. Бретонці почали гру інтенсивно і зробили декілька спроб підійти до воріт Лопеша, але забити на перших секундах матчу не вдалося. Між тим, Ренн не збавляв оберти та вже на 11 хвилині екс-гравець Ліона Амін Гуїрі покарав команду за зухвалу спробу молодого нападника вийти з оборони завдяки дриблінгу. 19-й номер Ренна увійшов у воротарський майданчик і вдало переграв Лопеша. "Ткачі" змогли гідно відповісти та придумати щось в атаці тільки наприкінці тайму.

Капітан ПСЖ публічно повідомив, що продовжить контракт

Після перерви команда Блана прокинулась і декласувала суперника. На 60 хвилині неймовірним ударом Толліссо зрівняв рахунок, а через короткий проміжок часу Ляказетт вивів свою команду вперед. Попри заміни, підопічним Женезіо не вдалося повернути гру під свій контроль. Крапку в матчі поставив молодий нападник Ліона Барколя, який забив з передачі Шеркі.

Монпельє до зустрічі з Тулузою не програвав під керівництвом Дер Закаряна сім матчів поспіль. "Фіолетові" заволоділи ініціативою і змусили Дюпе постійно виручати свою команду. Завдяки хорошій грі свого голкіпера "паладини" змогли уникнути розгрому. Тулуза вперше перемогла після двох поразок у чемпіонаті.

Реймс приймав на своєму полі Брест. Команда Стілла змогла вирвати одне очко на останніх хвилинах матчу. Балогун вдало реалізував 11-метровий. Для вихованця Арсенала цей гол став 18-м у поточному сезоні Ліги 1. Він продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира, відстаючи від Мбаппе всього на один м'яч.

Аяччо зганьбився вдома в матчі проти Осера. Бургундці здобули дуже важливі три очки, які дозволили команді вибратися з зони вильоту. Труа нічого не зміг запропонувати в матчі проти Клермона. У підсумку команда Кіснорбо 13 матчів поспіль не може перемогти в Лізі 1.

Нант приймав на своєму полі Монако. Монегаски мали більше сил, бо "канарки" серед тижня грали у півфіналі Кубка Франції та здобули путівку у фінал. Команда Клемана була жвавіша і в першому таймі двічі забила у ворота суперника. Після перерви Нант змінив хід зустрічі. Мохамед скоротив відставання, а Людовік Блас зрівняв рахунок на табло.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ

30-річний тренер без ліцензії п'ять місяців не програвав у Лізі 1: хто він – цей фанат Football Manager та Вест Хема?