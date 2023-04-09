Ліон не дозволив жертві Шахтаря наздогнати команду Фонсеки – вихованець Арсенала здобув важливе очко для своєї команди
В неділю відбулися чергові матчі 30-го туру чемпіонату Франції. Результати – в цій новині на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, Ліга 1, 30-й тур
Ліон – Ренн – 3:1
Голи: Толіссо, 60, Ляказетт, 68, Барколя, 79, – Гуїрі, 11
Аяччо – Осер – 0:3
Голи: Туре, 3, Кошта, 6, Альфонс 45 (аг)
Монпельє – Тулуза – 1:2
Голи: Ваї – Даллінга, 31, Шаїбі, 85
Реймс – Брест – 1:1
Голи: Балогун, 90 – Леє Мелю, 6,
Труа – Клермон – 0:2
Голи: Сарачевіч, 27, Гастьєн, 30
Нант – Монако – 2:2
Голи: Дісасі, 21, Матазо, 30 – Мохамед, 65, Блас, 79
Ліон осоромився серед тижня в Кубку Франції та втратив майже всі надії потрапити до єврокубків. Ренн у минулому турі не зміг нічого показати проти Ланса. Обидві команди мали реабілітуватися перед фанатами. Бретонці почали гру інтенсивно і зробили декілька спроб підійти до воріт Лопеша, але забити на перших секундах матчу не вдалося. Між тим, Ренн не збавляв оберти та вже на 11 хвилині екс-гравець Ліона Амін Гуїрі покарав команду за зухвалу спробу молодого нападника вийти з оборони завдяки дриблінгу. 19-й номер Ренна увійшов у воротарський майданчик і вдало переграв Лопеша. "Ткачі" змогли гідно відповісти та придумати щось в атаці тільки наприкінці тайму.
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Після перерви команда Блана прокинулась і декласувала суперника. На 60 хвилині неймовірним ударом Толліссо зрівняв рахунок, а через короткий проміжок часу Ляказетт вивів свою команду вперед. Попри заміни, підопічним Женезіо не вдалося повернути гру під свій контроль. Крапку в матчі поставив молодий нападник Ліона Барколя, який забив з передачі Шеркі.
Монпельє до зустрічі з Тулузою не програвав під керівництвом Дер Закаряна сім матчів поспіль. "Фіолетові" заволоділи ініціативою і змусили Дюпе постійно виручати свою команду. Завдяки хорошій грі свого голкіпера "паладини" змогли уникнути розгрому. Тулуза вперше перемогла після двох поразок у чемпіонаті.
Реймс приймав на своєму полі Брест. Команда Стілла змогла вирвати одне очко на останніх хвилинах матчу. Балогун вдало реалізував 11-метровий. Для вихованця Арсенала цей гол став 18-м у поточному сезоні Ліги 1. Він продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира, відстаючи від Мбаппе всього на один м'яч.
Аяччо зганьбився вдома в матчі проти Осера. Бургундці здобули дуже важливі три очки, які дозволили команді вибратися з зони вильоту. Труа нічого не зміг запропонувати в матчі проти Клермона. У підсумку команда Кіснорбо 13 матчів поспіль не може перемогти в Лізі 1.
Нант приймав на своєму полі Монако. Монегаски мали більше сил, бо "канарки" серед тижня грали у півфіналі Кубка Франції та здобули путівку у фінал. Команда Клемана була жвавіша і в першому таймі двічі забила у ворота суперника. Після перерви Нант змінив хід зустрічі. Мохамед скоротив відставання, а Людовік Блас зрівняв рахунок на табло.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ
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