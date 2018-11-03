Лион на своем поле не смог обыграть Бордо

Лион сыграл вничью с Бордо в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Хуссем Ауар вывел Лион вперед в конце первого тайма. Однако Андреас Корнелиус в середине второй половины восстановил равновесие и принес ничью Бордо.

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После этого матча Лион набрал 21 очко и остался на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Бордо с 15 пунктами в активе остался на 8 позиции.

Франция, 12 тур

Лион – Бордо – 1:1

Голы: Ауар, 45 – Корнелиус, 73