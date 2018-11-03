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Лион на своем поле не смог обыграть Бордо

20:06 14 Читати українською
Лион на своем поле не смог обыграть Бордо
Хуссем Ауар / фото из соцсетей

Лион сыграл вничью с Бордо в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Хуссем Ауар вывел Лион вперед в конце первого тайма. Однако Андреас Корнелиус в середине второй половины восстановил равновесие и принес ничью Бордо.

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После этого матча Лион набрал 21 очко и остался на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Бордо с 15 пунктами в активе остался на 8 позиции.

Франция, 12 тур

Лион – Бордо – 1:1

Голы: Ауар, 45 – Корнелиус, 73

Франция12 турЛюмьер (Лион)

Лион - Бордо: Суббота 03 ноября 2018

Лион
Матч окончен
1 : 1
Бордо
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Теги
Андреас Корнелиус Андреас Корнелиус Лион Лион Бордо Бордо Франция Хуссем Ауар Хуссем Ауар Лион - Бордо
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