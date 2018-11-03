Лион на своем поле не смог обыграть Бордо

Украина — 21:06 3649
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Шахтер – Динамо: катастрофа последних минут, фиаско 2-х легионеров, давно невиданное КЛАССическое, или Замены решают все
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Шахтер – Динамо: Коваленко невероятным голом принес "горнякам" победуУкраина — 19:58 584
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Шахтер – Динамо: "горняки" впервые за 7 матчей победили киевлян в УПЛУкраина — 19:20 358
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Шахтер – Динамо: Бойко стал единственным игроком киевлян, который не пожал руку Мораесу перед матчемУкраина — 17:50 610
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Бавария в огне: Ковач ищет "крота" и отвечает оригинальным правилом на дерзость звездГермания — 16:05 280
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