Ліон на власному полі не зміг обіграти Бордо

Ліон зіграв внічию з Бордо у матчі 12-го туру чемпіонату Франції.

Хуссем Ауар вивів Ліон вперед наприкінці першого тайму. Однак Андреас Корнеліус в середині другої половини відновив рівновагу та приніс нічию Бордо.

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Після цього матчу Ліон набрав 21 очко і залишився на 4 місці у турнірній таблиці чемпіонату Франції. Бордо із 15 пунктами у активі залишився на 8 позиції.

Франція, 12 тур

Ліон – Бордо – 1:1

Голи: Ауар, 45 – Корнеліус, 73