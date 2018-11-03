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Ліон на власному полі не зміг обіграти Бордо

20:06 110 Читать на русском
Ліон на власному полі не зміг обіграти Бордо
Хуссем Ауар / фото із соцмереж

Ліон зіграв внічию з Бордо у матчі 12-го туру чемпіонату Франції.

Хуссем Ауар вивів Ліон вперед наприкінці першого тайму. Однак Андреас Корнеліус в середині другої половини відновив рівновагу та приніс нічию Бордо.

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Після цього матчу Ліон набрав 21 очко і залишився на 4 місці у турнірній таблиці чемпіонату Франції. Бордо із 15 пунктами у активі залишився на 8 позиції.

Франція, 12 тур

Ліон – Бордо – 1:1

Голи: Ауар, 45 – Корнеліус, 73

Франція12 турЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Бордо: Субота 03 листопада 2018

Ліон
- : -
Бордо
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Теги
Андреас Корнеліус Андреас Корнеліус Ліон Ліон Бордо Бордо Франція Хуссем Ауар Хуссем Ауар Ліон - Бордо
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