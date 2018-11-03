Ліон на власному полі не зміг обіграти Бордо

Україна — 19:58 318
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Шахтар – Динамо: Коваленко неймовірним голом приніс "гірникам" перемогу
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Шахтар – Динамо: "гірники" вперше за 7 матчів перемогли киян в УПЛУкраїна — 19:20 642
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Шахтар вирвав перемогу над Динамо – вилучення і шалений гол на останніх хвилинахУкраїна — 18:56 7500
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Шахтар – Динамо: Бойко став єдиним гравцем киян, який не потиснув руку Мораєсу перед матчемУкраїна — 17:50 1230
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Тащи забив розкішний гол за Дуйсбург через декілька секунд після виходу на замінуНімеччина — 16:46 1462
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