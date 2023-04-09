Матч Лорьян – Марсель стартовал в 21:45 по киевскому времени. Подопечные Игора Тудора в последнее время не впечатляют стабильностью – только две победы в 5-ти турах отбросили провансальцев на третье место чемпионата. Впрочем, победа позволяла гостям восстановить разрыв от ПСЖ в 6 очков. Что касается Лорьяна, то команда комфортно разместилась в середине турнирной таблицы – до еврозоны довольно далеко, но и вылет не грозит.

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Именно против Лорьяна Руслан Малиновский впервые вышел в стартовом составе Марселя, однако сегодня его там не было. После серии невнятных матчей полузащитник сборной Украины присел в запас. Атакующее трио Марселя составили Ундер, Алексис и Гендузи.

Первый острый момент был за Лорьяном. Балерди обрезался в центре поля, Жиго успел вернуться и помешал сопернику пробить, хотя мог быть выход один на один. Марсель контролировал мяч, но без остроты. Лишь на 12-й минуте был шанс у Ундера, удар которого метров с 10-ти парировал Вито Манноне. Тот самый, который в свое время выступал за Арсенал и ряд английских клубов.

Только в последние 7-10 минут тайма наконец-то пошли хоть какие-то моменты. Сначала итальянский кипер чуть не подарил гол Марселю. Манноне вышел за пределы штрафной и отдал точно на Ундера. Дженгиз обводным ударом крутил в дальний угол – над девяткой. Сразу же гости создали еще один шанс, но Мейте заблокировал удар Балерди. Тавареш бил с лета из пределов штрафной – только угловой.

Очень бледная игра от обеих команд в первой половине. Если Ундер хоть иногда напоминал о себе, то от Санчеса и Гендузи остроты не было. При такой игре выход Малиновского прогнозировался, однако до перерыва обошлись без Руслана. Зато с нулями на табло. Лорьян без нескольких важных футболистов держался достаточно уверенно.

После перерыва рисунок игры не изменился. Малиновский сидел в запасе, Марсель безуспешно пытался сломать оборону Лорьяна, а президент провансальцев Пабло Лонгория качал головой на трибунах. Удовольствиятакая игра точно не доставляла.

При такой игре Марсель едва не пропустил. После ошибки Колашинаца бил Дьенг – Пау Лопес спас, потянув мяч, летевший в угол ворот. Парадокс, но Игора Тудора, такое впечатление, это "зрелище" устраивало. По крайней мере, первые замены тренер Марселя провел только после 80-й минуты. На поле вышел и Малиновский, который почти сразу получил желтую карточку за удар по ногам сзади. Серия украинца без результативных действий достигла 9 матчей.

На последних минутах Лорьян был даже ближе к победе, если бы не Пау Лопес. В конце концов, "зрелище" завершилось нулевой ничьей. Прекрасное снотворное для нейтральных болельщиков. В таких поединках главный позитив состоит в том, что арбитр наконец-то дает финальный свисток и завершает эти мучения.

Марсель потерял очки, отпустив ПСЖ на 8 очков, а Ланс – на 2. Команда Малиновского, который, кроме желтой, ничем не запомнился, занимает третье место. Лорьян идет 10-м (45 баллов).

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